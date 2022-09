Campanha de Lula comemora nota de FHC; PSDB reage

Entre os coordenadores da campanha do petista, o entendimento é de que a carta, mesmo sem citar nomes, é um ‘voto declarado’

Ricardo Stuckert Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O PT comemora a nota pró-democracia e em defesa das instituições divulgada hoje pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tucano já vinha sendo sondado pela campanha de Lula, que busca apoio de diversas frentes políticas na expectativa de conquistar uma vitória ainda em 1º turno. Entre os coordenadores de campanha, o entendimento é de que a carta, mesmo sem citar o nome de Lula, é um “voto declarado”. FHC pede que eleitores votem “em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual”. Para o QG do petista, os dizeres seguem as pautas defendidas por Lula. Tesoureiro da campanha petista, o deputado Marcio Macedo afirma que FHC “foi respeitoso com o partido dele [que tem um candidato próprio]. Mas o que ele falou ali é a história do Lula”.

A visão é a mesma do deputado Rui Falcão, que lembrou que “o voto é secreto”, mas destacou que “os compromissos assumidos estão plenamente comtemplados no programa de governo [de Lula].” Já o coordenador do plano de governo de Lula, Aloízio Mercadante, diz que “para bom entendedor, meia palavra basta”, e classifica a nota como “politicamente excelente”. Em encontro com idosos e aposentados na manhã desta quinta-feira, 22, em São Paulo, ao ser questionado, Lula disse que ainda não tinha conhecimento da carta, mas agradeceu todo tipo de apoio. “Pra mim, todo apoio que vier, para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Agradeço a quem está demonstrando confiança agora. Quero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e espero que mais gente se defina”. Diante da manifestação de FHC, o PSDB fez uma publicação no Twitter reiterando o apoio a Simone Tebet (MDB), com Mara Gabrilli (PSDB) como candidata a vice na chapa que disputa a Presidência da República. “O PSDB tem candidata e vai lutar até o final para elegê-la: Simone Tebet, e a nossa senadora Mara Gabrilli. Representam o melhor caminho para o Brasil. Primeiro turno é para votar no melhor. Útil é votar em quem a gente confia.”, diz a publicação.