Campanha de Lula pede ao TSE extensão do horário de votação até 19 horas

A campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a extensão do período de votação até 19 horas neste domingo, 30, data em que ocorre os segundo turno das eleições de 2022. O pedido é baseado nas operações, chamadas pela legenda de ilegais, realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fiscalização do transporte público de eleitores, especialmente em cidades do Nordeste brasileiro. Como a Jovem Pan mostrou, a coligação do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia acionado o Tribunal Eleitoral após receber relatos de que as operações estariam dificultando a locomoção do eleitorado, o que poderia prejudicar o pleito. “A coligação recebeu diversas denúncias, principalmente no Nordeste, de que agentes da PRF estão realizando operações para evitar o trânsito de ônibus e, com isso, aumentar a abstenção de eleitores”, informaram representantes da campanha de Lula em nota, em que ainda solicitaram uma multa de R$ 500 mil por hora de descumprimento da decisão judicial.

Na ação, os advogados defendem a prorrogação do horário de votação até 19 horas apenas em locais onde aconteceram as operações policiais neste domingo.Segundo a campanha, foram cerca de 560 ações realizadas. “Priorizando tal prorrogação na região Nordeste, onde foram realizadas com maior intensidade as operações ilegais da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, finaliza o pedido. No Nordeste, Lula possui a maior parte do eleitorado e, caso eleitores não conseguissem votar, o atual presidência conseguiria uma margem maior de vantagem para chegar à reeleição. Nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou em atuação “criminosa” dos policiais federais e reforçou pedido de extensão do prazo para votação. O entendimento é que as ações voltadas para fiscalização do transporte público trouxeram prejuízos e atrasos aos eleitores. “Estamos pedindo prorrogação da votação nos mais de 500 lugares em que aconteceram as operações. Priorizando a região Nordeste. Eleição se ganha no voto não no golpe e no crime”, reforçou Hoffman, no Twitter.