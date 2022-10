Campanha em que artistas fazem L com livros pega mal até entre apoiadores de Lula: ‘Não ajuda em nada’

Ação do Grupo Companhia das Letras reúne nomes como Laerte Coutinho, Caetano Veloso, Tony Bellotto e escritores

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/09/2022 Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, é o candidato do PT ao Palácio do Planalto



Uma campanha pela candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acabou com uma repercussão negativa nas redes sociais. Encabeçada pela editora Companhia das Letras, a iniciativa divulgada nesta quarta-feira, 19, teve como foco convidar escritores, artistas e intelectuais a “fazer o L com o livro” de sua autoria ou com “obras marcantes em suas vidas”, informou o Grupo em seu perfil no Instagram. A 10 dias do segundo turno das eleições de 2022, a proposta era viralizar a campanha em alusão ao “faz o L” da candidatura petista, que teve como participantes personalidades como a cartunista Laerte Coutinho, Caetano Veloso, Tony Bellotto e as escritoras Socorro Acioli e Lilia Schwarcz. “Agora é a sua vez: pegue o seu livro favorito e compartilhe o seu amor pela leitura junto com a esperança por um Brasil melhor”, disse o Grupo Companhia das Letras, no Twitter, convidando os seguidores para aderirem à campanha. No entretanto, o efeito foi contrário, inclusive entre apoiadores do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), que afirmam que “fazer L com livro não ajuda em nada”. Veja abaixo comentários sobre a campanha da Companhia das Letras:

#FAZOLCOMOLIVRO 📚 Estamos a poucos dias do segundo turno do mais importante ciclo eleitoral de nossa história recente. A equipe do Grupo Companhia das Letras convidou alguns de seus autores e autoras a se manifestarem pela construção de um país democrático e igualitário. pic.twitter.com/ahwvG8L6c6 — Companhia das Letras (@cialetras) October 20, 2022

Pobre que luta pra pagar passagem pra ir na escola odeia gente pedante intelectualoide que fica ostentando livro que custa 80 pilas se achando melhor que outros porquê tem tempo pra ler. Faz o L com o dedo caramba. — Lucas Gregório (@rlbpd) October 20, 2022

Faz o "L" com o livro aí seus besta. pic.twitter.com/GAGyQhpxEn — douglasgermano (@dg_compositor) October 20, 2022

As vezes é melhor a esquerda milionária só ficar quietinha, faz o L e só! Rico estraga tudo, pqp, esse vídeo fazendo o L com o livro, MDS do céu, que coisa horrível KKKKKKKKKK só branco, PARAAAA, juro, parem ! — Zabela (@Zabelacomzz) October 20, 2022

Parece que é difícil pra uma galera falar em mudanças concretas na realidade material na vida das pessoas. Como assim? Bom, falar de emprego e renda por exemplo. É difícil assim ao ponto de meter umas ações como essa de faz um L com livro achando que vai virar voto? — Ricardo Oliveira (@rosdante) October 20, 2022