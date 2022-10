Candidato derrotado ao governo de SP, Vinicius Poit anuncia apoio a Tarcísio e Bolsonaro

Deputado federal participou da corrida ao Palácio dos Bandeirantes e foi o quarto colocado, com 1,67% dos votos válidos; parlamentar se junta ao governador Rodrigo Garcia em oposição ao petismo

Reprodução/Twitter/@ViniciusPoit Vinicius Poit apoiará a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo



O deputado federal Vinicius Poit (Novo) utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 5, para manifestar a sua preferência política no segundo turno das eleições para o Executivo estadual, em São Paulo, e federal. Candidato derrotado ao governo paulista com 1,67% dos votos válidos – ou 388.974 eleitores -, o parlamentar afirmou que o melhor plano de governo para a população paulista foi formulado por Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), e que sua decisão também baseia-se no adversário do ex-ministro da Infraestrutura, que enfrentará o petista Fernando Haddad (PT). “Sou totalmente contra o PT, responsável pelo maior escândalo de corrupção do Brasil e defensor de uma ideologia completamente diferente da minha”, publicou. Ao todo, 30 ideias defendidas pelo congressista serão inclusas por Tarcísio, tais como o Código de Defesa do Empreendedor, o Força Santa Casa, o Poupa Tempo do Agro e a Educação Financeira e Técnica Profissionalizante. Na série de mensagens, Poit também ressaltou que sue apoio para as eleições presidenciais será pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Discordo de muita coisa do atual governo, mas discordo ainda mais do PT”, justificou. O parlamentar seguiu linha semelhante ao do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) que também se uniu a Tarcísio e Bolsonaro contra Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).