Candidato que vencer eleições no Brasil terá reconhecimento dos EUA, diz embaixada

Também foi enfatizado que negociações ‘com qualquer candidato ou partido político’ não acontecerão, pois confiam no processo eleitoral liderado pelo TSE

Pexels Embaixada dos EUA disse que vai considerar resultado das eleições



A embaixada dos Estados Unidos no Brasil negou neste sábado, 24, negociações “com qualquer candidato ou partido político” e declarou que os EUA reconhecerá como presidente quem vencer o pleito ao Palácio do Planalto, em processo orquestrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota divulgada no Twitter oficial da embaixada, foi informado o seguinte: “Nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos EUA e permanece inalterada. O eventual reconhecimento dos EUA virá ao candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral liderado pelo @TSEjusbr, e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político”. O posicionamento a oito dias do primeiro turno das eleições ocorreu após o encontro do encarregado de negócios, Douglas Koneff, com o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira, 21. A reunião aconteceu em São Paulo e Koneff teria dito ao ex-presidente que Washington reconheceria rapidamente o resultado das eleições brasileiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo.