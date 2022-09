Ciro apresenta plano econômico para empresários e diz: ‘Imagina explicar isso na favela’

Declaração repercutiu nas redes sociais e candidato à Presidência pelo PDT se defendeu no Twitter

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Candidato à Presidência da República Ciro Gomes apresentou plano para empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro



O candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), apresentou o plano econômico de sua campanha para empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e classificou o encontro como “comício para gente preparada”. A declaração foi feita após o político ser interrompido pelo empresário Luiz Césio Caetano, que parabenizou o discurso do candidato. “Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi”, comentou. Em resposta, Ciro comparou como seria se tivesse feito a apresentação em uma favela. “Na verdade é um comício, né?. Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, isso é um serviço pesado”, disse. A fala gerou repercussão nas redes sociais.

No Twitter, Ciro se defendeu das acusações de ter menosprezado os moradores de favela. “A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos – capazes de serem entendidos por poucos – e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita ma fé”, iniciou na publicação. Na sequência, ele explica o contexto das palavras usadas. “Aos fatos: a um diretor da Firjan que chamou a palestra de ‘aula’, respondi, brincando, que era ‘um comício’. E completei: ‘imagine explicar na favela, seria pesado’. Usei o termo ‘gente preparada’ no sentido técnico, nunca como menosprezo à sabedoria popular. Que amo e respeito”, concluiu.