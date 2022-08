Ciro é criticado após campanha eleitoral com analogia a rompimento de barragem: ‘Infeliz’

Vídeo publicado nas redes sociais do candidato à Presidência compara ruptura ao fim da polarização Lula-Bolsonaro e conquista dos eleitores: ‘Barragem arrombou’

Robson Mafra/AGIF/Estadão Conteúdo - 30/07/2022 Ciro Gomes quis fazer uma analogia à polarização entre Lula e Bolsonaro



Presidenciável pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), o ex-ministro Ciro Gomes está sendo criticado nas redes sociais por sua nova peça campanha eleitoral. O motivo é que o vídeo do material publicitário, divulgado nesta quarta-feira, 24, faz uma analogia com rompimento de uma barragem ao afirmar que o candidato precisa “acertar uma rachadura” e para conquistar a atenção dos eleitores. “A barragem arrombou”, diz publicação feita no Twitter, que acompanha a gravação com trecho de uma entrevista de Ciro ao Flow podcast, onde ele faz a analogia. “É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Parece uma barragem gigante cheia de rachaduras. Se eu acerto uma rachadura, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Se eu acerto, essa barragem arromba, você vai ver”, afirmou o ex-governador do Ceará. As falas são sobrepostas com imagens, aparentemente de uma represa de água, prestar a ceder e chega, inclusive, a mostrar o rompimento, o que foi criticado pelos internautas. “Que analogia infeliz… barragem arrebentando as pessoas lembram imediatamente do que”, questionou um seguidor de Ciro Gomes. “Você não tem vergonha de usar uma alusão a dois dos piores acontecimentos nacionais, que mataram milhares de brasileiros e que até hoje tem consequências? Falar de barragem rompida no Brasil de Brumadinho e Mariana é cruel”, escreveu outra.

Houve também quem defendesse a peça publicitária, afirmando que o vídeo queria sinalizar um sinal de fartura. “Quando barragens sangram no Nordeste, geralmente é sinal de fartura porque significa que chegou muita chuva pros sertanejos”, escreveu um internauta. A realidade é que a proposta do material de Ciro Gomes quis fazer uma analogia à polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que dominam as pesquisas de intenção de voto à Presidência, e mostrar que, com um único acerto, ele poderia “arrombar” essa polarização que estaria “represando os votos”. “Vote em um e se livre dos dois”, finaliza a mensagem do vídeo, reforçando uma imagem de posição alternativa já antes defendida. Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta terça-feira, 23, por exemplo, o ex-governador se colocou como contrário a ambos candidatos e falou em “reconstruir o Brasil”, fazendo um aceno aos indecisos, assim como dos eleitores que vão votar por rejeição. “Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dê uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, me dê uma chance.”

Tem 36 barragens p estourar em Minas, 16 em estado de emergência, uma do lado de BH, aqui em Nova Lima. Quando essa barragem estourar, BH vai ficar sem água. — Drikantivírus (@adrianoladrika) August 24, 2022

Não é possível que vocês escolheram estas imagens, neste país. — GuilhoTinah (@TinahLopes) August 24, 2022

Essa é uma foto de Mariana MG 5 anos após o rompimento da Barragem

O ginásio da escola e a igreja sobreviveram, mas as casa não

As famílias não podem voltar

E Ciro quer associar sua candidatura ao ROMPIMENTO DE BARRAGENS!? pic.twitter.com/nJL11XH2Po — Guilherme Gandolfi 📸 (@guifrodu) August 24, 2022

Fiquei imaginando o cabeça dessa campanha: então, a gente coloca uma represa, como lá em Minas, que matou geral, ai a gente associa essa represa aos indecisos e ao povo que não quer nem lula nem Bolsonaro, ai, olha que genial, a represa arrebenta, como em minas matando geral. — Felipe (@Felipemb89) August 24, 2022