Com Nordeste no centro da campanha, Bolsonaro e Lula buscam votos na região

Presidente teve encontro com líderes religiosos e fez ato na orla de Recife; petista participou de caminhada com apoiadores em Aracaju e Maceió

Montagem Jovem Pan: MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e Divulgação PT Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022 no dia 30 de outubro



Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições de 2022 à Presidência da República cumprem agendas diversas nesta quinta-feira, 13. Com foco em conquistar apoio do eleitorado nordestino, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, iniciou seus compromissos em Recife, no Pernambuco, onde teve encontro com lideranças evangélicas. Em discursos aos presentes, o atual mandatário do país voltou a exaltar valores conservadores e reforçou o papel da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na campanha, a definindo como um exemplo de cristã. Encontrei ela em casa sem querer, porque esteve em Palmas, Natal, Porto Velho com a Damares e mais mulheres fazendo campanha, quero que ela participe de alguns programas de televisão para falar dos assuntos que vem tratando. Ela aprendeu libras, tem um trabalho muito grande com pessoas com doenças raras. Para ela falar quem é a primeira-dama”, afirmou aos presentes. No período da tarde, Bolsonaro se encontrou com pequeno grupo de apoiadores na orla da praia de Boa Viagem. “Boa tarde, meu Nordeste. Aqueles que falam que eu não gosto de nordestino, fiquem sabendo que a minha princesa, dona Michelle, é filha de um cabra da peste do Ceará. Sou apaixonado por uma nordestina”, disse o presidente em Pernambuco.

Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a quinta-feira com ato em Aracaju, em Sergipe, onde desfilou pelas ruas em cima de um carro e depois discursou aos presentes em um trio elétrico acompanhado do senador Rogério Carvalho, que disputa o Governo do Estado. Em suas falas, o petista enumerou feitos para a região enquanto esteve à frente a Presidência, exaltou o Nordeste e criticou, ainda que indiretamente, o atual presidente, que associou votos a Lula na região pelo analfabetismo. “Aqui em Sergipe investimos R$ 40 bilhões em infraestrutura, R$ 5,4 bilhões no Minha Casa Minha Vida, 73 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família e 14 mil cisternas. Criamos 164 mil postos de trabalho com carteira assinada, o tipo de trabalho que dá segurança ao trabalhador. (…) Quando eu assumi presidente, também assumi a tarefa de recuperar o orgulho nordestino. Estava cansado de ver o Nordeste aparecer na televisão por falta de educação e de segurança”, afirmou. Na sequência, Lula viajou para Maceió, em Alagoas, onde também participa de caminhada com apoiadores, que preenchem as ruas com bandeiras, cartazes e faixas pela sua candidatura. “Lembro que tomei a decisão de cuidar do Nordeste como se eu cuidasse da minha família. O Nordeste precisava de oportunidades, de indústrias, de políticas de turismo e aumentar o nível de formação intelectual”, disse o ex-presidente, que também foca campanha na região. Nesta quinta, a campanha do petista na televisão também teve o Nordeste como tema central, exaltando feitos dos governos petistas nos Estados.