Comunicado sobre encontro de candidatos

Reprodução Prints de conversas de WhatsApp entre a assessoria do candidato a Deputado Federal por São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e a Jovem Pan



Ao contrário do que afirma o candidato a deputado federal pelo PSOL Guilherme Boulos, o Encontro de Candidatos anunciado pela Jovem Pan — que teria transmissão exclusiva pelo canal Jovem Pan News no YouTube — foi articulado com as assessorias, em conversas registradas em mensagens de WhatsApp e em e-mails, nos quais as candidaturas puderam manifestar suas condições e restrições para a realização do evento. Uma reunião havia sido marcada para esta quarta-feira, 21, com o objetivo de acertar os últimos detalhes, mas os representantes do candidato Boulos, que haviam confirmado presença, sequer responderam as diversas tentativas de contato durante a manhã.

É preciso esclarecer que os representantes do candidato Guilherme Boulos condicionaram a participação no Encontro de Candidatos à presença de dois candidatos — ele e Ricardo Salles (PL) — contrariando um formato inicialmente proposto pela Jovem Pan, que teria um número maior de postulantes ao cargo de deputado federal por São Paulo. A Jovem Pan aceitou essa condição e também acatou alterações na dinâmica do encontro propostas pela equipe do candidato Boulos, como um histórico de e-mails confirma.

A Jovem Pan lamenta profundamente que um evento pensado para proporcionar aos eleitores um formato diferente de interação entre os candidatos e com transmissão pela internet, extremamente adequado ao nosso tempo, tenha sido sabotado por um dos candidatos com o único objetivo de fortalecer uma narrativa mentirosa e leviana. O Encontro de Candidatos seria um espaço aberto, direto e livre, para que, dentro de regras previamente estabelecidas pelos dois adversários, fosse possível conhecê-los melhor e também suas propostas. Guilherme Boulos sonega essa possibilidade democrática com o único interesse de atacar a Jovem Pan.