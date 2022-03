Cotado no União Brasil, Rodrigo Garcia pede demissão do governo de São Paulo

Vice-governador ainda não decidiu, porém, se mantém sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Garcia deixou o Democratas para se filiar ao PSDB em maio de 2021, após mais de 25 anos na sigla



A decisão do governador de São Paulo, João Doria, de desistir de sua pré-candidatura à Presidência gerou efeitos imediatos no ninho tucano. O vice-governador Rodrigo Garcia pediu demissão do cargo que ocupava na secretaria de governo, coração da administração paulista, e avalia migrar para o União Brasil – ele ainda não decidiu, porém, se mantém sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Na hipótese de Doria permanecer à frente do governo até o final do ano, o entorno de Garcia avalia que a rejeição ao tucano em São Paulo é um obstáculo para a sua postulação. A ida para o União Brasil, embora não esteja definida, não seria uma novidade do ponto de vista das articulações. O partido que surgiu da fusão entre DEM e PSL oficializou, em dezembro de 2021, o apoio à candidatura de Garcia, que deixou o Democratas para se filiar ao PSDB em maio de 2021, após mais de 25 anos na sigla.