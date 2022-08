Cristiane Brasil desiste de candidatura ao Senado para apoiar Marcos Pontes

Filha de Roberto Jefferson afirmou que sua decisão busca ‘unir forças’ e ajudar São Paulo e o Brasil; ela será candidata à Câmara dos Deputados

Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados Cristiane Brasil (PTB-SP) vai concorrer a vaga na Câmara dos Deputados



A ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-SP) anunciou neste sábado, 6, sua desistência à disputa pelo Senado Federal em São Paulo para apoiar a candidatura do ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tem apoio do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato ao governo local, e do presidente Jair Bolsonaro (PL), concorrente à reeleição. Em nota, a filha de Roberto Jefferson agradeceu o apoio do diretório estadual do Partido Trabalhista Brasileiro e afirmou que sua decisão busca “unir forças” e ajudar o Estado e o Brasil. “Estamos juntos com Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes”, afirmou Cristiane. “A decisão da Cristiane visa o melhor para o Brasil, em geral, e para o Estado de São Paulo, em particular. Respeitamos sua posição, sendo que a vontade dela foi preservada até o final. Ela será candidata a deputada federal e tem todo o nosso apoio. É importante ressaltar nossa atuação para a eleição de Tarcísio de Freitas a governador e, agora, Marcos Pontes para senador”, afirmou Otávio Fakhoury, presidente estadual da legenda. A última pesquisa instituto Real Time Big Data em São Paulo, divulgada na terça-feira, 3, mostra que o ex-governador Márcio França (PSB) lidera a disputa ao Senado, com 26% das intenções de votos. O ex-ministro Marcos Pontes aparece em terceiro lugar, com 10%, enquanto Janaína Paschoal (PRTB) soma 16%.