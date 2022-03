Distância entre Lula e Bolsonaro cai para oito pontos percentuais, diz pesquisa PoderData

Ex-presidente tem 40% de intenção de voto no primeiro turno e atual presidente, 32%; em cenário com os dois no segundo turno, vantagem do petista também cai

Montagem com fotos de quatro pré-candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) são os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas



A distância da intenção de votos no primeiro turno da eleição presidencial de 2022 entre o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu para 8%, de acordo com pesquisa do Instituto PoderData divulgada nesta quarta, 2. De acordo com a pesquisa, Lula tem 40% da intenção de voto e Bolsonaro 32% no primeiro turno. Logo depois, em empate técnico, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 7% e Sérgio Moro (Podemos) com 6%. Outros nomes foram testados: o governador gaúcho Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para João Doria, mas está para entrar no PSD e disputar a presidência, ficou com 3%; Doria e André Janones (Avante), têm 2% e Simone Tebet (MDB), 1%. Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não teve menções suficientes para pontuar. Outros 5% disseram que, neste momento, votariam em branco ou nulo, e 3% não souberam opinar.

No segundo turno, a distância entre Lula e Bolsonaro também caiu, embora siga bastante favorável ao petista. A pesquisa do PoderData apontou que, em um embate direto com Bolsonaro, Lula tem 51% da intenção de voto e o atual presidente, 37%. Por outro lado, 10% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo e 1% não soube responder. A distância entre a intenção de votos dos dois já foi de 25 pontos percentuais, em setembro de 2021. A pesquisa foi realizada pelo PoderData, com 3.000 entrevistas, de 27 de fevereiro a 1º de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 01570/2022.