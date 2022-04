Doria tira Araújo da coordenação de sua campanha e diz que presidente do PSDB tem postura ‘pouco agregadora’

Araújo tem dado algumas declarações que desagradaram os apoiadores do ex-governador paulista; Marco Vinholi foi o escolhido para comandar a postulação

Dida Sampaio / Estadão Conteúdo

A equipe do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 15, a troca de Bruno Araújo por Marco Vinholi na coordenação da pré-campanha do tucano à Presidência da República. Bruno Araújo é presidente nacional do PSDB e tem, segundo nota da assessoria do ex-governador, “relativizado a candidatura de Doria – que venceu democraticamente as prévias do partido em novembro”. Na última semana, Araújo deu algumas declarações polêmicas sobre a postulação do seu companheiro de partido. Em um encontro com empresários do grupo Esfera Brasil, na última terça-feira, 12, conforme noticiou Folha de S. Paulo, a o presidente do partido disse que uma aliança com outras siglas é maior do que as prévias da legenda. Ao lado do Cidadania, União Brasil e MDB, o PSDB negocia uma candidatura única de terceira via.

Além do nome de Doria não ter decolado – nas últimas pesquisas, ele configura em quarto lugar –, o ex-governador tem uma rejeição muito forte do eleitorado. Uma ala do PSDB tentou, inclusive, desidratar o nome de Doria para lançar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), preterido por Doria nas prévias do partido, como candidato da sigla. Na quinta-feira, 14, Araújo se encontrou com Leite. De acordo com a equipe de Doria, a postura de presidente do PSDB, “considerada pouco agregadora”, motivou a decisão pela troca. “Marco Vinholi desempenhou papel fundamental no fortalecimento do PSDB no estado e é considerado um hábil articulador político por sua ampla capacidade de diálogo”, justifica a assessoria do ex-governador sobre a escolha de Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional de SP durante a gestão de Doria e presidente do diretório estadual do PSDB.