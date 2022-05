Lula desembarca em Minas Gerais para tentar solucionar impasse envolvendo o PSD

PT tenta negociar troca de apoios com o pré-candidato ao governo do Estado Alexandre Kalil (PSD), mas disputa por uma cadeira no Senado se tornou um empecilho para a aliança

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO E LUCAS PRATES/HOJE EM DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula quer apoio do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil em Minas Gerais



O pré-candidato à Presidência da República Lula (PT) desembarcou nesta segunda-feira, 9, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A visita é de extrema importância para o petista, que ainda não tem palanque no Estado — o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo. A intenção de Lula era indicar o deputado federal Reginaldo Lopes, pré-candidato do PT e líder da sigla na Câmara dos Deputados, ao Senado Federal na chapa de Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de BH que renunciou ao cargo para disputar o governo. O mineiro, por outro lado, já declarou diversas vezes que o seu candidato à Casa é o senador suplente Alexandre Silveira, que saiu do PV para filiar ao PSD. Sobraria ao PT, então, a vaga de vice-governador. O problema é que Kalil já ofereceu o posto ao deputado estadual Agostinho Patrus. Fontes próximas ao ex-prefeito afirmam à Jovem Pan que, para o ex-prefeito, a presença de Patrus na chapa é “inegociável”.

Nesta configuração, seriam três representantes do PSD para as vagas majoritárias e nenhum do PT, o que não será aceito pelo Partido dos Trabalhadores. Apesar da agenda de Lula em Minas, não há reunião marcada, até o momento, entre ele e Kalil. Um acordo fica cada vez mais distante. O PSD de Gilbero Kassab ainda não decidiu qual será o seu candidato à Presidência à nível nacional. A legenda tentou emplacar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ao Palácio do Planalto, mas o parlamentar desistiu de empreitada e deixou o Kassab a ver navios. O presidente do PSD também tentou trazer o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que preferiu continuar no PSDB. Sobre apoiar Lula ou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Kassab desconversa. Nesta segunda-feira, o ex-presidente se encontrou com lideranças do PV, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade e PSB, partidos que já formalizaram apoio nacional à postulação de Lula.