Em Rondônia, governador Coronel Marcos Rocha disputa segundo turno com Marcos Rogério

Candidato do União Brasil que tenta a reeleição teve 38,80% dos votos válidos e o do PL 36,83%

Reprodução/Instagram/celmarcosrocha/marcosrogeriooficial Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério vão disputar o segundo turno em Rondônia



A disputa para o governo de Rondônia vai se estender para o segundo turno. Para conseguir a reeleição, o atual governador do estado, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), terá que derrotar o senador Marcos Rogério (PL) nas urnas no próximo dia 30 de outubro. Nesse primeiro turno das eleições, o candidato do União Brasil teve 38,80% dos votos válidos, já o do PL recebeu 36,83%. O deputado federal Léo Moraes (Podemos) ficou em terceiro com 14,40%. Baseados nas pesquisas, Marcos Rogério e Léo travaram embates durante os debates disputando uma vaga no segundo turno. No debate da Rede Amazônica, por exemplo, o deputado acusou o senador de votar contra em projetos do governo de Jair Bolsonaro, que assim como Marcos Rogério é do PL, no Congresso. Ele também provocou: “Você fala em todos os lugares que a esquerda acabou com o Brasil. O senhor foi filiado por quase 10 anos em um partido de esquerda. Inclusive, você era da tropa de choque em apoio a Dilma. Você elogiou o Lula”.

Marcos Rogério rebateu a provocação dizendo que é um candidato ficha limpa e, em suas redes sociais, deixou claro o apoio ao atual presidente. “Caminhar lado a lado com nosso presidente Jair Bolsonaro é estar alinhado com estratégias e princípios para o bem de Rondônia e do Brasil”, afirmou. Durante sua campanha, o senador enfatizou em diversos momentos que seu desejo é governar para defender o povo. “Quero ser governador desse estado onde nasci para devolver a dignidade para nossa gente. Quem me viu atuando na CPI Pandemia enfrentando gigantes, sabe que não tenho medo de cara feia e de ameaças. Chamo para mim o problema e enfrento o que for preciso”, declarou. O Coronel Marcos Rocha, também apoiador de Bolsonaro, baseou sua campanha em discursos de que trouxe mais transparência ao governo em seu mandato. “Quando um estado é administrado com responsabilidade, compromisso e combatendo a corrupção, os resultados aparecem. Não à toa, Rondônia foi considerado o quarto estado mais transparente do Brasil e recebeu o status de Triplo A em solidez fiscal. Na prática, o que esses reconhecimentos significam? Que empresas e indústrias se sentem mais seguras para investir no nosso estado, gerando mais empregos e renda para toda a nossa gente”, disse Marcos Rocha.