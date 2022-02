Ex-presidente do PSDB, Zé Aníbal sugere que Doria retire sua pré-candidatura

Cacique do partido afirmou que o governador de SP tem perdido credibilidade e que sua trajetória política tem atraindo ‘alta rejeição’

Geraldo Magela/Agência Senado Governador João Doria foi escolhido como pré-candidato do PSDB após prévias realizadas pelo partido



O senador José Aníbal, ex-presidente nacional do PSDB, se posicionou publicamente nesta quarta-feira, 23, contra a pré-candidatura do governador de São Paulo, João Doria, à Presidência da República. Segundo o parlamentar, Doria vem perdendo credibilidade e acredita que o PSDB deve procurar “caminhos virtuosos” para resolver o problema. O nome do governador é rechaçado por uma ala do partido desde as prévias do PSDB para escolha de um postulante ao Palácio do Planalto. Integrantes da legenda temem que a campanha de Doria não decole em virtude da alta rejeição e pequena intenção de votos. Nas últimas pesquisas eleitorais, o tucano aparece atrás de Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos).

“João Doria vem perdendo credibilidade e acredito que o PSDB deveria procurar caminhos virtuosos para resolver esse problema. Retirar a pré-candidatura seria uma solução, já que sua trajetória política não tem passado confiança à população, atraindo alta taxa de rejeição”, escreveu Aníbal em suas redes sociais. “Precisamos escolher um candidato que apresente soluções viáveis para os problemas reais do Brasil”, finalizou. Com a federação com o Cidadania, o nome do pré-candidato da legenda, o senador Alessandro Vieira, e da senadora Eliziane Gama entram como opções. Caso os partidos aprovem a federação com o MDB, a senadora Simone Tebet também entra no jogo. O PSDB ainda tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está sendo cortejado por Gilberto Kassab do PSD para entrar na corrida presidencial pelo partido. Leite, no entanto, foi preterido por Doria durante as prévias do PSDB.