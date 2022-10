Fábio Mitidieri supera Rogério Carvalho e é eleito novo governador de Sergipe

Empresário venceu o petista por 51,70% contra 48,30% dos votos válidos; eleição no Estado sergipano foi marcada pela candidatura indeferida de Valmir de Francisquinho a três dias do primeiro turno

Reprodução/Facebook/Fábio Mitidieri Fábio Mitidieri irá governar o Estado do Sergipe pelos próximos quatro anos



Em uma eleição conturbada, que contou com o indeferimento de uma candidatura a três dias do primeiro turno, a população do Estado de Sergipe foi às urnas neste domingo, 30, e escolheu seu novo governador: Fábio Mitidieri (PSD). O empresário de 45 anos, que atualmente exerce o cargo de deputado federal, protagonizou uma virada neste segundo turno, já que no dia 2 de outubro o congressista passou para a decisão do pleito ao cargo de governador em segundo lugar. Com 51,70% dos votos válidos contra 48,30% após 100% das urnas apuradas, o parlamentar superou o candidato petista e senador Rogério Carvalho (PT). Mitidieri, que ocupou o cargo de secretário do Trabalho em 2013, irá comandar o Palácio do Governador Augusto Franco no quadriênio 2023-2026.

Logo após o fim do primeiro turno das eleições estaduais, Fábio contou com o apoio declarado do senador Alessandro Vieira (PSDB), que também disputou o pleito e, com 10,88% dos votos válidos, não obteve a quantidade necessária para ir ao segundo turno. Nas redes, o terceiro candidato mais bem votado publicou que “Sergipe é maior do que qualquer vaidade ou projeto individual”. Por isso, votaria em Mitidieri. O agora governador eleito agradeceu o apoio e ressaltou que planeja “renovar” o Estado com “ética e seriedade”. Fábio também aproveitou a sequência da campanha para atacar o adversário petista. “Senador Rogério, meu programa de governo tem mais de 400 páginas de propostas, diferentemente do seu, que não passa de 15 páginas. Rogério mente tanto que gagueja”, publicou em seu Twitter dez dias antes do segundo turno.

Quem é Fábio Mitidieri?

Nascido em Aracaju, Fábio Cruz Mitidieri é um empresário que entrou para a vida pública em 2009, quando elegeu-se pela primeira vez à Camara dos Vereadores da sua cidade natal. Ao fim do período de vereança, o político foi eleito para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, sendo reeleito em 2018. Com passagem pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Fábio encontra-se filiado no Partido Social Democrático (PSD) desde 2011. No período em que esteve no Parlamento, o sergipano posicionou-se de maneira contrária à Reforma Trabalhista, Mitidieri votou contra o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e de maneira favorável à abertura da investigação do então presidente Michel Temer (MDB).