Jerônimo Rodrigues é eleito governador e mantém dinastia do PT na Bahia

Ex-secretário de Educação recebeu 4,4 milhões de votos, o que representa 52,77% de apoio no Estado; partido chega ao quinto mandato consecutivo no Estado

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jerônimo Rodrigues durante eleição ao Governo da Bahia



Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador da Bahia. Com 99,83% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-secretário estadual de Educação já é matematicamente vitorioso entre o eleitorado baiano, somando 4,4 milhões de votos, o que representa 52,77% de apoio. Atrás dele, em segundo lugar, ficou ACM Neto (União Brasil), que recebeu 47,23% dos votos. O resultado deste domingo, 30, confirma as projeções das principais pesquisas eleitorais, que apontavam o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como favorito no segundo turno das eleições de 2022, com vantagem de até 4 pontos percentuais. Segundo levantamento do Ipec (antigo Ibope), por exemplo, divulgado na sexta-feira, 21, Jerônimo tinha 48% das intenções de votos, contra 44% do ex-prefeito de Salvador. O resultado do pleito na Bahia representa mais uma derrota do antigo Democratas no Estado. Nas últimas três eleições, o partido, que se uniu com o Partido Social Liberal (PL) para formar o agora União Brasil, havia ficado em segundo lugar, sendo também derrotado pelo Partido dos Trabalhadores. Já a legenda liderada por Lula chega ao quinto mandato consecutivo no Estado.

A disputa do segundo turno ao governo baiano rompe neste domingo, 30, uma tradição do Estado, que elegeu seus governadores em votação única nos últimos seis pleitos. A última eleição decidida em dois turnos no Estado ocorreu em 1994, quando Paulo Souto (PFL) conquistou 58,64% dos votos e derrotou João Durval (PMN), que teve 41,36%. Desde então, todos os pleitos foram em turno único, com o político eleito recebendo de 53% a 75% dos votos. Em contrapartida, o resultado do pleito baiano representa a continuidade da dinastia de 14 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Governo da Bahia. Desde 2006, apenas dois candidatos foram eleitos ao Executivo estadual: Jaques Wagner, vencedor em 2006 e 2010, e Rui Costa, que se elegeu em 2014 e 2018, conquistando no último pleito 75,50% dos votos em primeiro turno. Da mesma forma, a chegada de Jerônimo Rodrigues ao Palácio de Ondina — sede do governo local, em Salvador – confirma a virada do PT no pleito deste ano. Embora ACM Neto tenha chegado a liderar as pesquisas de intenções de votos no primeiro turno, com a proximidade da votação, o candidato petista registrou crescimento significativo, ultrapassando o oponente ainda na primeira etapa de votação e garantindo a vitória no Estado.

Quem é Jerônimo Rodrigues?

Nascido em Aiquara, cidade de cinco mil habitantes localizada no interior da Bahia, a cerca de 400km de Salvador, Jerônimo Rodrigues Souza tem 57 anos e é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sua relação com a política teve início durante a época universitária, com a participação de movimentos estudantis, quando se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 1990. Em 2006, quando os petistas derrotaram a hegemonia do “carlismo” na Bahia, Jerônimo teve participação ativa na eleição vitoriosa de Jaques Wagner (PT). No governo estadual fez parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Planejamento. Em 2011, se tornou secretário-executivo adjunto no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no governo de Dilma Rousseff (PT), onde também atuou em outras autarquias. De volta ao governo baiano, Jerônimo atuou na eleição de Rui Costa (PT), em 2014, e assumiu a secretaria de Educação – cargo ocupado antes das eleições 2022. Fora da vida política, o petista também foi professor efetivo da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde lecionou disciplinas na graduação e na pós-graduação e foi vice-diretor de departamento, também sendo mestre em ciências agrárias também pela UFBA. Entre outras coisas, seu plano de governo reúne promessas como a revitalização do Centro Industrial de Aratu (CIA); implantação de trem regional, ligando Salvador e Feira de Santana à Chapada Diamantina; ampliação do Programa Estadual de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA); e a criação de hospitais regionais e da maternidade de alto risco no Hospital Costa das Baleias em Teixeira de Freitas.