João Azevêdo é reeleito governador da Paraíba

Candidato venceu a disputa com 52,33% dos votos, ante 47,67% de Pedro Cunha Lima (PSDB)

Reprodução/Facebook João Azevêdo foi reeleito ao cargo de governador da Paraíba



O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi reeleito ao cargo neste domingo, 30. Com 97,19% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele acumula 52,33% dos votos e tem sua vaga garantida por mais quatro anos. Azevêdo venceu no segundo turno o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), que computa 47,67% dos votos. No primeiro turno das eleições 2022, o candidato à reeleição recebeu 39,65% dos votos válidos, ficando em primeiro lugar, contra 23,90% do candidato tucano. Antes da votação do dia 2 de outubro, inclusive, pesquisas do Ipec apontavam que Azevêdo se manteve na liderança da disputa durante toda a campanha, sempre com mais de 30% das intenções de voto. Pedro Cunha Lima, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o ex-prefeito da capital paraibana, Nilvan Ferreira (PL) iniciaram a disputa tecnicamente empatados em 15%, mas o tucano e o emedebista assumiram a segunda colocação, empatando em 22% das intenções, segundo o Ipec, distanciando-se dos demais oponentes. E foi Pedro Cunha quem garantiu o segundo turno.

Em 2018, Azevêdo foi eleito já no primeiro turno das eleições, com 58,18% dos votos válidos e derrotando antigas lideranças locais formadas pelos ex-governadores José Maranhão (MDB) e Cássio Cunha Lima (PSDB), que apoiaram Lucélio Cartaxo, que até então era filiado ao Partido Verde – hoje está no Partido dos Trabalhadores. Por sua vez, Cunha foi o deputado federal mais bem votado do Estado em 2014, com 9,29% dos votos válidos. Ele se reelegeu em 2018. Apesar do PSB estar coligado nacionalmente com o PT, na Paraíba a campanha de Azevêdo não se vinculou diretamente a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a outra liderança envolvida nas polarizações nacionais. O mesmo ocorreu com Pedro Cunha Lima, que também não se aproximou diretamente de Lula ou de Jair Bolsonaro (PL).