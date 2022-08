Justiça Eleitoral disponibiliza aplicativo com título digital de eleitor

Ferramenta eletrônica pode ser baixada tanto no sistema Apple quanto no Android

Marcello Casal Jr/Agência Brasil e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor



A Justiça Eleitoral disponibiliza o aplicativo “e-Título” que conta com o título digital de eleitor. Por meio da ferramenta eletrônica, o eleitor poderá se identificar no dia da eleição. O aplicativo, que pode ser baixado tanto no sistema Apple quanto Android, é o meio oficial que substitui o título de eleitor em papel e permite consultar o local de votação, verificar pendências, emitir certidões e justificar a ausência na votação. No entanto, a identificação na seção de votação é permitida apenas para quem tem a biometria cadastrada, além de ter a foto exibida no aplicativo. Aproximadamente 118 milhões de eleitores, o que corresponde a 75% do eleitorado, estão cadastrados. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que em 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, o download do aplicativo será suspenso e liberado apenas no dia seguinte ao pleito. Já no segundo turno, será possível baixar o aplicativo até 29 de outubro, dia anterior a última votação. Até o momento, mais de 27 milhões de eleitores baixaram a ferramenta eletrônica.