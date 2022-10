Lula acusa Bolsonaro de usar a máquina em prol da reeleição: ‘Age como se o Brasil fosse dele’

Petista fez comício em Campinas (SP) e disse que nenhum outro presidente da República utilizou o próprio governo para fazer campanha

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é candidato à Presidência da República



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi à Campinas neste sábado, 8, para cumprir agenda de campanha e partiu para a ofensiva contra o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL), seu adversário no segundo turno das eleições ao Planalto. No local, o petista realizou uma passeata com apoiadores e afirmou que participa de uma campanha com “certa anomalia”, já que o militar “está utilizando a maquina do governo para fazer campanha. “Eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 até agora, todos os presidente juntos, ninguém utilizou a máquina 10% [do que] como ele está utilizando”, disse. Lula ainda completou dizendo que Bolsonaro age como se o Brasil fosse propriedade particular dele “na medida em que ele tenta ganhar voto”. O ex-metalúrgico aproveitou para comentar sobre o apoio declarado de Fernando Henrique Cardoso à sua candidatura e revelou que um material em que o tucano pede votos a ele será lançado em um futuro breve.