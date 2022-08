Lula assina carta pró-democracia e é o oitavo candidato à presidência a endossar manifesto

Documento foi formulado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e promove a defesa do estado democrático; adesão ao documento já ultrapassou as 800 mil assinaturas

REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/23.11.2020 Ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para a próxima eleição presidencial



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira, 8, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa da democracia capitaneada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) – que ultrapassou as 800 mil adesões. Além do petista, sua esposa Rosangela da Silva, conhecida como Janja, também aderiu ao manifesto que promove a defesa da democracia e prega o respeito ao resultado das eleições que ocorrerão em outubro. Além do candidato líder nas pesquisas de inteção de voto, outros postulantes ao cargo de presidente da República também assinaram o documento. Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil) endossaram a carta. Já Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Vera Lúcia (PSTU), que também integram a corrida ao Planalto não aderiram, até o momento, ao manifesto.

O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), já declarou em diversas oportunidades que não pretende assinar a carta em defesa da democracia. Nesta segunda-feira, 8, em pronunciamento realizado na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o chefe do Executivo federal confirmou que não irá “assinar cartinha”, referindo-se ao documento promovido pela USP. Na última terça-feira, 2, o presidente chamou aqueles que endossaram o manifesto de “cara de pau” e “sem caráter” em entrevista dada à Rádio Guaíba. Aos apoiadores no Palácio do Alvorada, no dia anterior, Bolsonaro classificou empresários que assinaram a carta como “mamíferos”. No fim do último mês, o candidato à reeleição publicou seu próprio manifesto em favor da democracia em suas redes sociais. “Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil”, pontuou.