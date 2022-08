Lula dá entrevista e Bolsonaro participa do Dia do Soldado; Ciro e Tebet vão a sabatinas

Outros candidatos participaram nesta quinta-feira, 25, de lançamento de candidaturas e fizeram planfletagem e ‘adesivaço’ com eleitores

Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



A agenda dos candidatos à Presidência foi movimentada nesta quinta-feira, 25, com diferentes compromissos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem como evento principal a entrevista na Jornal Nacional, da TV Globo, que acontece a partir das 20h30.O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, participou das comemorações do Dia do Soldado em Brasília no período da manhã. Entretanto, embora tenha acompanhado a solenidade, ele não discursou, quebrando um protocolo. Já o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, falou a respeito de “notícias infundadas e tendenciosas” e a “narrativas manipuladas” durante leitura da Ordem do Dia, documento oficial da instituição. “Lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias”, afirmou, em aceno aos soldados. A expectativa é que o presidente ainda faço a tradicional live em suas redes sociais, a partir das 19h. Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou da sabatina do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Entre outras coisas, ele defendeu a criação de 5 milhões de empregos em 2 anos, fez criticas a polarização entre Lula e Bolsonaro e defendeu plebiscitos como modelo de governança. Ainda no período da manhã, ele também assinou o documento “Presidente Amigo da Criança” na Fundação Abrinq, em São Paulo, assim como Vera Lúcia (PSTU).

A senadora Simone Tebet (MDB), também candidata à Presidência, esteve em sabatina na Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, durante o período da manhã. Já Felipe D’Ávila (Novo) visitou o evento Expogestão, em Joinville, Santa Catarina e deve lançar sua candidatura ainda nesta quinta-feira, às 19h. Sofia Manzano (PCB) também cumpriu agenda em Santa Catarina com uma aula magna na UFSC. Leonardo Péricles (UP) fez panfletagem no calçadão de Nova Iguaçu e deve participar do lançamento da candidatura de Gabriel GB a deputado estadual, às 18h. Soraya Thronicke (União Brasil) visitou a Feirinha das Mulheres Empreendedoras das Patroas da Zona Sul, no Centro de Tradições Gaúchas, em Porto Alegre. No perído da tarde, ela participou do lançamento do projeto “Enjoy Mulher Institucional” e fez visita a feira Expoagas, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O Constituinte Eymael (DC) teve agenda fechada com a equipe de campanha e reunião com lideranças do seu partido, em São Paulo. Pablo Marçal (Pros) promoveu um “adesivaço” em cidades de Minas Gerais e em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.