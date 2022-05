Lula e Bolsonaro empatam com 35% entre eleitores do Rio de Janeiro, aponta Genial/Quaest

Terceiro colocado no Estado, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com apenas 6% dos votos; levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 17

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Lula e Bolsonaro empatam tanto entre os eleitores cariocas no levantamento espontâneo quanto na estimulada



O ex-presidente Lula (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), empataram com 35% das intenções de voto para Presidência da República entre os eleitores do Rio de Janeiro. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 17. O terceiro colocado no Estado, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com apenas 6% na estimulada — quando os nomes são apresentados ao eleitor. O ex-governador de São Paulo João Doria e André Janones (Avante) somam 2% cada um. A senadora Simone Tebet (MDB) tem 1% dos votos. Felipe D’Ávila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram. Dos entrevistados, 15% não pretendem votar, enquanto 4% estão indecisos.

No levantamento espontâneo – em que os nomes não são apresentados aos entrevistados —, o petista aparece na dianteira com 25%. Bolsonaro vem logo atrás, com 23%. Considerando a margem de erro de 2,8%, seria um empate técnico entre os postulantes. Ciro Gomes aparece com 1%. Os outros candidatos somam 2% dos votos. Votos brancos e nulos acumulam 3%. Quase metade dos entrevistados, 47%, estão indecisos. A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 pessoas entre 12 a 15 de maio. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.