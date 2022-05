Lula encontra Kalil e sela acordo em Minas; PT fica com a vice

Deputado estadual André Quintão (PT) irá compor a chapa ao governo do Estado ao lado do ex-prefeito de BH; Alexandre Silveira, do PSD, será o pré-candidato ao Senado

Divulgação/Ricardo Stuckert/PT O ex-presidente Lula, o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), o presidente do PT-MG, Cristiano Silveira, e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes



O ex-presidente Lula (PT) se encontrou nesta quinta-feira, 26, com ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSB) para consolidar o acordo para a eleição estadual em Minas Gerais. A oficialização ocorre após um logo impasse envolvendo a disputa pelo Senado. Enquanto o PSD ofereceu o senador Alexandre Silveira à vaga, o PT lançou deputado Reginaldo Lopes para a corrida. O imbróglio só foi resolvido depois do Partido dos Trabalhadores abrir mão da postulação de Lopes e Kalil, de indicar o seu próprio vice. A intenção do gaúcho era de que a vaga fosse ocupada pelo deputado estadual Agostinho Patrus, que trocou o PV pelo PSD recentemente.

Porém, nesta quinta-feira, Lula anunciou, finalmente, quem será o pré-candidato a vice-governador ao governo de Minas: o deputado estadual André Quintão (PT). Retirados da chapa, Patrus, do PSDB, e Lopes, do PT, serão os responsáveis por coordenador as campanhas. Em suas redes, o parlamentar da Assembleia Legislativa afirmou estar “entusiasmado” com a aliança. “É com muito entusiasmo que me junto ao Alexandre Kalil para a pré-campanha ao Governo de Minas Gerais, esse estado que tanto amo e pelo qual trabalho com afinco há tantos anos. O acordo político entre o PT e o PSD selam a unidade que irá derrotar o retrocesso em MG. Queremos mais empregos e comida na mesa de todas as mineiras e mineiros! Vamos juntos! A luta só está começando”, escreveu Quintão em suas redes. Além de Lula, Kalil e Lopes, o presidente do diretório estadual do PT em Minas, Cristiano Silveira, também esteve presente.