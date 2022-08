Lula grava programas eleitorais e Bolsonaro vai a motociata; Ciro fala da ‘Lei Antiganância’ e Tebet critica armas

Outros candidatos participaram de sabatina, entrevistas, comitês de campanha e encontro com eleitores

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



A agenda dos candidatos à presidência da República foi movimentada nesta quarta-feira, 24. Líder das pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dedicou a gravar programas do horário eleitoral ao longo do dia. O período para veiculação das propagandas no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira, 26. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, participou de um encontro com prefeitos na cidade de Betim, no Estado de Minas Gerais, no início da tarde. Ao chegar ao local, o atual chefe do Executivo foi recebido por apoiadores sob coro que o chamava de “mito, mito, mito”. Antes de discursar, ele deu a palavra a um imigrante venezuelano, que disse ter saído do seu país de origem pela fome e miséria venezuelana. “O mais importante não é a minha pessoa, é o testemunho desse venezuelano. O testemunho dele tem que ficar no coração e na mente de cada um de vocês, não queremos isso para o nosso país”, disse o mandatário. Bolsonaro também fez um encontro com religiosos e participou de uma motociata da Praça Pampulha até a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, finalizando a agenda com comício que acontece na capital mineira.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que concedeu entrevista ao Jornal Nacional nesta terça-feira, 23, iniciou o dia participando de uma Caminhada na Vila Nova Esperança, em Curitiba, no Paraná, onde defendeu sua proposta da Lei Antiganância, que tem como objetivo estabelecer limites para a cobrança de juros por parte das instituições financeiros. Na sequência, ele esteve na inauguração do Comitê de Ricardo Gomyde, candidato do PDT a governador do Estado. Ainda no Sul do país, ele também esteve em Porto Alegre para a leitura da Carta Testamento de Getúlio Vargas e caminhada até a Esquina Democrática, onde discursou aos presentes. “Estamos pedindo apenas que saiam do seu comodismo, do seu individualismo. Vamos nos unir em uma grande corrente. (…) Salvadores da pátria não existem. É preciso construir uma grande e generosa corrente de opinião”, afirmou aos seus apoiadores. Já Simone Tebet (MDB) assinou o termo de compromisso do “Programa Presidente Amigo da Criança”, na Fundação Abrinq, em São Paulo, momento em que afirmou ser uma “candidatura diferenciada”, que vai colocar as crianças e adolescentes como centro das políticas públicas. Durante o evento, a emedebista também reforçou ser “completamente contra” o armamento da população e voltou a afirmar que vai revogar, se eleita, todos os decretos que flexibilizaram a posse de armas no Brasil. No período da tarde, ao lado da senadora Mara Gabrilli (PSDB), candidata à vice-presidente, ela teve um encontro com pesquisadores acadêmicos para para debater os desafios da ciência e tecnologia.

A agenda de Vera Lúcia (PSTU) incluía sabatina do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, reunião com na PUC-RJ e participação em ato de apoio à greve no CNCL (Transpetro). Já os compromissos de Soraya Thronicke (União Brasil) eram a gravação de material para propaganda eleitoral e, no Rio Grande do Sul, participação na inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB). O Constituinte Eymael (DC) gravou mensagens para as redes sociais e se reuniu com equipe de campanha. Sofia Manzano (PCB) tinha entrevista em Criciúma, Santa Catarina. Em Florianópolis, ela participou de um almoço com a militância do PCB e de visitação à Ocupação Carlos Marighella à Comuna Amarildo. A expectativa é que o dia seja finalizado com uma live sobre cannabis na política, às 20h. Leonardo Péricles esteve em evento no Pará, enquanto Felipe D’Ávila (Novo) não anunciou compromisso público.