Marçal é eleito deputado federal após aprovação de candidatura pelo TRE-SP

Votos depositados pelos eleitores encontravam-se anulados e sua corrida à Câmara estava sob judice; com a decisão, Paulo Teixeira (PT) deixa a Casa legislativa e torna-se primeiro suplente

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/08/2022 Pablo Marçal lutou para concorrer ao Palácio do Planalto pelo PROS e foi eleito deputado federal



O empresário Pablo Marçal (Pros) elegeu-se para a Câmara e será deputado federal pelos próximos quatro anos após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) nesta sexta-feira, 14. O órgão aprovou o registro de sua candidatura e, com isso, o ‘coach’ assumirá a vaga de Paulo Teixeira (PT), que passará a ser o primeiro suplente. A mudança ocorre pelo cálculo do quociente eleitoral no Estado e quem é eleito pelas sobras. No todo, Marçal recebeu 243.037 votos e Teixeira teve 122.800 votos – sua eleição havia ocorrido após ser puxado pela federação formada entre PT, PCdoB e PV. Pablo, no entanto, iniciou sua corrida política ao tentar concorrer à Presidência. A candidatura foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de setembro. Com isso, sua corrida passou a ser para a Câmara dos Deputados, porém sua candidatura encontrava-se sob judice, ou seja, pendente de aprovação da Justiça Eleitoral. A falta de documentos como certidões criminais da Justiça de Goiânia e o local de sua residência eleitoral em São Paulo precisava ser apresentadas. A defesa do empresário recorreu e apresentou os documentos. Com isso, a Corte aprovou sua candidatura e sua homologação ocorrerá no plenário na próxima segunda-feira, 17.