Marília Arraes estuda sair do PT e se encontra com lideranças do MDB e Solidariedade

Um dos principais nomes da liderança de esquerda em Pernambuco, a deputada esperava concorrer ao Senado pela chapa do PT no Estado

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/2020 Marília Arraes chegou ao segundo turno das eleições pela Prefeitura de Recife em 2020



A deputada federal Marília Arraes (PT-PE) decidiu sair do Partido dos Trabalhadores (PT) e intensificou as conversas com MDB e Solidariedade para uma possível filiação. A parlamentar tem até 2 de abril para mudar de legenda sem perder o seu mandato na Câmara. Um dos principais nomes da liderança de esquerda em Pernambuco, Marília esperava ser a candidata ao Senado pela chapa do PT no Estado. Alguns membros do partido, no entanto, se articulam para inviabilizar a postulação de Marília à Casa e indicar outros nomes para o palanque estadual. Por isso, a deputada se encontrou com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Solidariedade, Paulinho da Força, para tentar chegar ao Senado por outra legenda. A deputada ainda deve conversar com e pré-candidato à Presidência Lula (PT), com quem mantém uma relação próxima, antes de tomar a sua decisão. A expectativa é de que o ex-presidente tente dissuadir Marília da ideia. Nas eleições 2020, ela chegou ao segundo turno das eleições pela Prefeitura de Recife, mas acabou perdendo para João Campos (PSB)

*Com informações da repórter Paola Cuenca