Mendonça prega respeito pelas manifestações ‘desde que sejam pacíficas’

Brasil registra atos contra a volta do PT ao poder desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro; Bolsonaro foi derrotado por menos de 1% dos votos e Lula assumirá o Planalto em 2023

Carlos Moura/SCO/STF Ministro André Mendonça durante sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou nesta segunda-feira, 7, sobre as manifestações que ocorrem pelo país contra o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder. Através de uma coletiva de imprensa em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, o magistrado afirmou que o papel da população brasileira neste momento pós-eleições é de manter a “serenidade” e que é preciso respeitar as “manifestações pacíficas”. “Ao mesmo tempo, buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional que nos ajude a desenvolver e olhar pro futuro numa boa perspectiva”, declarou o membro da Suprema Corte indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Mendonça também ressaltou que, num cenário eleitoral polarizado, os cenários ideais nem sempre se concretizam. Ao ser questionado sobre a legitimidade das manifestações, que ocorrem em frente aos principais quartéis generais do país e, por vezes, bloqueiam vias e rodovias federais, o ex-advogado-geral da União declarou ser favorável aos atos “desde que pacíficas e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas”. Desde o dia 30 de outubro, manifestantes passaram a ocupar vias públicas para manifestar sua oposição ao futuro terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder petista derrotou o candidato à reeleição no último dia 30 de outubro por 50,9% contra 49,1% dos votos válidos.