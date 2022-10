‘Meus ex-ministros se elegeram, os de Lula foram presos’, afirma Bolsonaro

Presidente realizou um encontro com apoiadores e ressaltou a eleição de nove integrantes que ocupavam cargos ministeriais; petista, porém, também teve ex-membros de governo eleitos

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro tenta a reeleição no segundo turno após ter ficado atrás do seu oponente, Lula, no último dia 2



O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda de campanha nesta quinta-feira, 27, na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e, no local, voltou a atacar seu adversário no segundo turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem provas, o mandatário disse que seus “ex-ministros saíram, se candidatam e se elegeram a deputados e governadores”, enquanto os “ex-ministros do Lula saíram e foram para a cadeia”. Aos apoiadores, o candidato à reeleição ressaltou que estas são as “eleições mais importantes do nosso Brasil” e que é importante eleger um presidente que busca pacificar o Brasil. “Ou volta ao passado da corrupção ou permanece nesse rumo da paz”, bradou. No último dia 2 de outubro, no primeiro turno eleitoral, nove ex-ministros do governo Bolsonaro se elegeram e ocuparão cargos eletivos. Cinco se elegeram senadores – Damares Alves (Republicanos), pelo Distrito Federal; Tereza Cristina (PP), pelo Mato Grosso do Sul; Rogério Marinho (PL), no Rio Grande do Norte; Marcos Pontes (PL), em São Paulo; e Sergio Moro (União Brasil), no Paraná. No entanto, o petista também teve ex-ministros eleitos, ja que cinco deles ocuparão cargos na Caâmara dos Deputados como parlamentares: Alexandre Padilha (PT-SP), Marina Silva (Rede-SP), Benedita da Silva (PT-RJ), Patrus Ananias (PT-MG), Eunício Oliveira (MDB-CE), Carlos Minc (PSB-RJ) e Miguel Rossetto (PT-RS).