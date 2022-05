Ministro da Defesa afirma que Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, diz STF

General Paulo Sérgio Nogueira, ocupante da pasta, se reuniu com o presidente da corte, Luiz Fux

ANTONIO MOLINA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebe Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, se reuniu nesta terça, 3, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A reunião estava marcada para a quarta, dia 4, mas foi adiantada para o mesmo dia em que Fux se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Durante o encontro, o STF relatou que “o ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes. Por sua vez, o presidente do STF ressaltou que a Suprema Corte brasileira preza pela harmonia entre os Poderes e pelo respeito entre as instituições”, afirmou a corte em nota oficial.

Nos últimos dias, a participação das Forças Armadas no processo eleitoral foi colocada em questão: o ministro do STF e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luis Roberto Barroso afirmou que elas foram convidadas a participar do processo por ele no cargo, mas foram orientadas a atacá-lo e desacreditá-lo. A declaração de Barroso foi muito criticada por outros atores institucionais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu uma apuração de votos paralela à do TSE, que seria feita pelas Forças Armadas, ideia também muito questionada.