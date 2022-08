Moro comenta sabatina de Lula na Globo em tempo real e diz que petista ‘mentiu descaradamente’

No Twitter, Moro começou uma série de tuítes dizendo que Lula se esquivou quando foi questionado sobre o “Petrolão”

Reprodução/Pânico Ex-juiz Sérgio Moro criticou as falas do ex-presidente Lula durante sabatina no Jornal Nacional



O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), candidato ao Senado Federal pelo Paraná e ex-presidenciável nas eleições de 2022, criticou as falas do ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sabatina do Jornal Nacional, da Globo, nesta quinta-feira, 25. Para ele, o petista “mentiu descaradamente”. No Twitter, Moro começou uma série de tuítes dizendo que Lula se esquivou quando foi questionado sobre o “Petrolão”. “Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem o seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca”, escreveu. “Quem escolheu a Diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula. Nenhum arrependimento. Combate à corrupção prejudica a economia segundo Lula. Defende o rouba, mas faz. Malufou”, acrescentou. Na sequência, quando o petista é interrogado sobre não divulgar quem serão os nomeados para órgãos federais, Moro critica a postura adotada pelo ex-presidente. “Entendi errado ou o novo Lula quer controlar e intimidar o Ministério Público? Vai se reunir com eles para dizer o que terão que fazer? Não se compromete com a lista tríplice”, disse. O ex-juiz ainda ironizou quando Lula disse a forma que chega à Presidência, caso seja eleito. “Lula diz que vai para a Presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa. No triplex ou no sítio de Atibaia?”, comentou Moro. Em relação a situação econômica do país, o ex-presidente afirmou que o Brasil precisa voltar a crescer e gerar emprego. Ele ainda citou que os brasileiros “tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha”. Moro minimizou a declaração: “Picanha e cerveja? Alguém acredita que vão começar a chover? Populismo? Essa é a toda a receita do Lula para a economia?”, escreveu. O ex-juiz ainda fez considerações finais sobre a participação de Lula na sabatina do Jornal Nacional. “Lula não respondeu às perguntas e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi desta vez”, concluiu.