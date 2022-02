Moro perde a terceira colocação numericamente para Ciro Gomes, diz CNT

Pesquisa mostra liderança de Lula e crescimento de Bolsonaro; intenção de voto do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública recuou 2,5% desde dezembro

Pesquisa mostra crescimento do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT)



A pesquisa CNT de Opinião divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que o ex-presidente Lula (PT) continua na liderança para a corrida presencial de 2022. O petista se manteve estável com 42,2% das intenções de voto. Em dezembro de 2021, o ex-presidente estava com 42,8% – uma oscilação de 0,8% para baixo, ou seja, dentro da margem de erro. O resultado foi positivo para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que cresceu 2,4% pontos, passando de 25,6% para 28%. O ex-governador Ciro Gomes (PDT) também teve um resultado positivo: saiu de 4,9% para 6,7%, conquistando o terceiro lugar e ultrapassando numericamente o ex-juiz Sergio Moro (Podemos). Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública recuou de 8,9% para 6,4% no período.

Intenção de voto estimulada para presidente da República

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), permaneceu com 1,8% das intenções de voto. Os nomes de André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) foram apresentados aos eleitores pela primeira vez desde o início da pesquisa. O deputado federal soma 1,5% ante 0,6% da senadora. Felipe D’Ávila (Novo) e Rodrigo Pacheco (PSD) aparecem empatados com 0,8%. Entre os entrevistados, 7,6% votariam branco ou nulo, enquanto 6% estão indecisos. Em pesquisa espontânea, quando o próprio entrevistado diz em quem votaria, Lula também aparece na dianteira, com 32,8%. Em seguida, Jair Bolsonaro aparece com 24,4%. Ciro ocupa o terceiro lugar com 2,6% ante 2,1%. Janones foi citado pela primeira, conquistando 0,5%. João Doria fica em último, com 0,3. Outros somam 1,1; brancos e nulos, 7,9; indecisos; 28,3%. A pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 brasileiros com idade a partir de 16 anos. As entrevistas foram distribuídas em 137 municípios, de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. O período de coleta foi de 16 a 19 de fevereiro de 2022.

Intenção de voto espontânea para presidente da República