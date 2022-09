‘Não recorrerei ao STF, perda de tempo’, diz Roberto Jefferson após ter candidatura barrada no TSE

Ex-deputado se colocou como preso político e afirmou que Corte Eleitoral é ‘braço forte da esquerda’ e ‘latrina dos petistas’

Valter Campanato/Agência Brasil Ex-deputado federal está inelegível até dezembro de 2023, com base na Lei da Ficha Limpa



O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou o registro de sua candidatura à presidência da República. Em nota assinada como “preso político”, o ex-parlamentar afirma que a decisão unânime da Corte é ilegal, mas que a entrada com recursos no STF seria “uma perda de tempo”. “Como diz o velho ditado popular, “é sair da bosta para cair na merda”, afirma Jefferson, que acusa o Tribunal Eleitoral de ser um “braço forte da esquerda”. ” Tanto que na posse de Xandão [ministro Alexandre de Moraes] na presidência deste tribunal, Lulalau [Luiz Inácio Lula da Silva] deu-lhe tapinhas na fuça, afagando seu cachorro. O TSE é a latrina dos petistas”, escreveu Roberto Jefferson. Ao negar a candidatura do ex-deputado federal nesta quinta-feira, 1, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral atendeu a uma manifestação do Ministério Público Eleitoral, que alega inelegibilidade de Jefferson até 2023 pela condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva no esquema do Mensalão, apesar do indulto natalino concedido a ele por Dilma Rousseff (PT), em 2015. “O indulto tem por escopo extinguir os efeitos primários da condenação, persistindo os efeitos secundários”, afirmou o Carlos Horbach, sendo acompanhado pelos outros ministros. Apesar do resultado negativo, Roberto Jefferson afirmou que acredita “famílias brasileiras darão a resposta nas urnas”. “Seu voto será o claro protesto de quem não aceita o triunfo do mal sobre o bem”, finaliza o ex-deputado.