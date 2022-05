No radar de Bolsonaro, Zema declara apoio a pré-candidato do Novo à Presidência da República

Declaração ocorre um dia após o presidente fazer um aceno à reeleição do governador de Minas Gerais; chefe do Executivo busca palanque no segundo maior colégio eleitoral do país

Alan Santos/PR Romeu Zema apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou nesta sexta-feira, 27, apoio ao pré-candidato à Presidência da República do Novo, o cientista político Luiz Felipe d’Avila. Durante a cerimônia de conclusão da reforma de uma ala da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, o postulante ao Palácio da Liberdade alegou dever “lealdade” ao seu partido. “No partido Novo, nós temos um candidato a presidente, que é o Luiz Felipe d’Avila, e o meu apoio é ao partido, é ao candidato do partido. Eu tenho essa lealdade do partido”, respondeu à imprensa. “[Eu] estarei relacionando muito bem, tendo o melhor contato possível com o futuro presidente do Brasil, possa ser ele o Bolsonaro, possa ser ele o Lula. Minas Gerais precisa do governo federal”, finalizou Zema.

A declaração vem um dia após o governador se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca ter o palanque de Zema no Estado, dono do segundo maior colégio eleitoral. Em evento da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), o chefe do Executivo aproveitou para fazer um aceno ao mineiro. “Já que o governador fez uso desta tribuna… Em time que está ganhando, não se mexe”, afirmou Bolsonaro. Em Minas, Lula (PT) já fechou aliança com Alexandre Kalil (PSD), que ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto.