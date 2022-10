Partido de Bolsonaro elege maior bancada do Congresso Nacional

PL terá 99 deputados na Câmara, maior número em 24 anos; sigla não elegeu candidatos somente em quatro Estados: Acre, Alagoas, Piauí e Roraima

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ao todo, a população elegeu 27 senadores e 513 deputados federais neste domingo, 2



A eleição deste domingo, 2, pode representar uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o PL, seu partido, elegeu 98 deputados federais e garantiu a maior bancada da Câmara dos Deputados com larga vantagem para as demais. O crescimento do partido foi de 21 deputados entre a atual formação da Casa e a que entrará em vigor a partir de 2023. O PL não elegeu candidatos somente em quatro Estados: Acre, Alagoas, Piauí e Roraima. Por outro lado, foi o partido com mais eleitos no Amapá (3),no Ceará (5), em Goiás (4), no Maranhão (4), em Minas Gerais (11), no Mato Grosso (4), no Rio de Janeiro (11), no Rio Grande do Norte (4), em Santa Catarina (6) e em São Paulo (17). O posto de maior bancada só poderá ser perdido de o PP e o União Brasil efetivarem a fusão, o que deixaria o partido com 104 parlamentares. O PT registrou um crescimento, indo de 56 para 68 deputados e somando a segunda maior bancada da Câmara. O União Brasil terá a terceira maior bancada, com 57 parlamentares. O PP registrou uma diminuição de 57 pra 47 deputados, enquanto o MDB teve um aumento de 37 para 42. O PSDB também registrou uma forte perda de força na Casa, caindo de 23 para 13 deputados federais.

Confira a nova bancada da Câmara dos Deputados:

PL: 99

PT: 68

União Brasil: 57

PP: 47

MDB: 42

PSD: 40

Republicanos: 39

PDT: 17

PSB: 17

PSDB: 13

PSOL: 12

Podemos: 12

Avante: 7

PSC: 6

PCdoB: 6

PV: 6

Cidadania: 4

Patriota: 4

SD: 4

Novo: 3

Pros: 3

Rede: 2

PTB: 1

Com ministros de Bolsonaro, PL também tem maior bancada do Senado

No senado, o PL elegeu oito senadores e garantiu a maior bancada da Casa, com 13 parlamentares. Em números absolutos, o partido do presidente Jair Bolsonaro representa quase um terço dos parlamentares eleitos neste domingo e 17% da composição do Senado entre 2023 e 2026. Dos oito eleitos, dois já estavam na Casa: Romário (RJ) e Wellington Fagundes (MT). Além deles, foram eleitos Magno Malta (ES), Wilder Morais (GO), Rogério Marinho (RN), Jaime Bagattoli (RO), Jorge Seif (SC) e Marcos Pontes (SP). Eles se juntarão Carlos Portinho (PL-RJ), Carlos Viana (PL-MG), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-RO) e Zequinha Marinho (PL-PA). Ao todo, o PL conquistou seis novas cadeiras e garantiu o maior crescimento. O União Brasil, criado a partir da fusão de DEM e PSL, terá 12 cadeiras na Casa, se tornando a segunda maior do Senado. O PSD, partido do presidente da Casa Rodrigo Pacheco e o MDB, que antes detinha a maior bancada da Casa, terão 10 representantes cada. O PT também viu a bancada crescer, saindo de sete para nove senadores, mantendo a quinta maior bancada da Casa. PSDB, Podemos e PTB perderam duas cadeiras cada, sendo que, com a derrota, o PTB deixará de ter membros no Senado a partir de 2023. Nas próximas eleições, os eleitores elegerão 2 senadores por Estado, contribuindo para a eleição ou reeleição de 54 senadores.