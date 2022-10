Políticos se manifestam sobre tiroteio em Paraisópolis durante campanha de Tarcísio: ‘Luta do bem contra o mal’

Nas redes sociais, parlamentares aliados e membros do governo lamentam episódio, que aconteceu nesta segunda-feira, 17, na capital paulista

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas cumpria agenda de campanha na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, quando começou o tiroteio



O candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) foi alvo de um atentado nesta segunda-feira, 17, na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista. O ex-ministro da Infraestrutura cumpria agenda da campanha no local quando começaram disparados de tiros. Segundo a repórter Camila Yunes, da TV Jovem Pan News, o candidato se manteve “muito sereno” e aguardou no local. “A equipe de segurança do candidato agiu rapidamente junto com a polícia. Deitamos no chão, todo mundo, estávamos em um salão de beleza. Todos nós abaixamos e ficamos em segurança. O ex-ministro também se escondeu e foi para a van, que era um carro blindado”, relata Yunes. Em sua rede social, Tarcísio afirmou que “todos estão bem”. “Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da Polícia Militar de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, afirmou o candidato. Nas redes sociais, políticos se posicionaram sobre o ocorrido e lamentaram o caso. “Ele está bem. Graças a Deus o atentado em Paraisópolis/SP não fez vítimas fatais”, escreveu o senador Flávio Bolsonaro (PL), no Twitter. Em coletiva, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as informações são preliminares, mas lamentou. “É um sinal que ele deve se preocupar ainda mais com a sua segurança”, concluiu.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou em “luta do bem contra o mal” e enfrentamento ao crime organizado. “O atentado que Tarcísio sofreu mostra a revolta dos criminosos com o presidente e aliados. Mas nós vamos seguir em frente, não vamos parar. É pelo Brasil”, afirmou, também nas redes sociais. Outros parlamentares usaram o episódio para fazer comparações e ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro na disputa à Presidência da República. “Tarcísio e sua equipe sofreram um atentado na favela do Paraisópolis. Enquanto isso, Lula consegue entrar em qualquer favela sem colete a prova de balas. Não sou eu quem está dizendo, foi o próprio Lula ontem no debate. Lula consegue o que a própria polícia não consegue”, afirmou Mário Frias, eleito deputado federal por São Paulo, em menção a uma fala do petista durante o debate neste domingo, 16. A também deputada Carla Zambelli (PL) também usou o caso para questionar o motivo da direita não poder entrar em comunidades. “A pergunta que fica é: por que a direita, que é contra o tráfico de drogas, não pode entrar em comunidade do PCC e o lula pode entrar no Alemão, comandado pelo Comando Vermelho”, afirmou.

Veja abaixo outras manifestações de autoridades brasileiras:

Equipe de @tarcisiogdf é qlvo de tiros de bandidos. Esse é o custo de apoiar a polícia e combater o tráfico de drogas, ao invés de defendê-los. pic.twitter.com/oCYABNGL1a — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 17, 2022

É uma luta do bem contra o mal! Precisamos enfrentar o crime organizado, como nosso PR vem fazendo e explicou no debate ontem. O atentado que @tarcisiogdf sofreu mostra a revolta dos criminosos com o PR e aliados. Mas nós vamos seguir em frente, não vamos parar. É pelo Brasil!🇧🇷 — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) October 17, 2022

Força ao amigo @tarcisiogdf e a toda equipe que há poucos minutos foram atacados por bandidos, durante uma visita ao Polo Universitário de Paraisópolis. A QUEM INTERESSA O ATENTADO CONTRA TARCÍSIO?? pic.twitter.com/zor0wMj0rA — Damares Alves (@DamaresAlves) October 17, 2022

Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) October 17, 2022

O próximo governador de SP, Tarcísio de Freitas, acabou de sofrer atentado enquanto visitava um projeto social na favela de Paraisópolis. Traficantes chegaram atirando. Felizmente o carro era blindado e tudo está bem! E O LULA SE GABANDO DE NÃO PRECISAR USAR COLETE. Entendeu?! — Filipe Sabará (@filipesabara) October 17, 2022

Ao que parece trata-se de um atentado de traficantes fortemente armados contra o Ministro Tarcísio em SP. — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) October 17, 2022

Tarcisio e sua equipe sofreram um atentado na favela do Paraisópolis.

Enquanto isso, Lula consegue entrar em qualquer favela sem colete a prova de balas.

Nao sou eu quem está dizendo, foi o próprio Lula ontem no debate. Lula consegue o que a própria polícia não consegue… — MarioFrias (@mfriasoficial) October 17, 2022

URGENTE ! Tarciso de Freitas sofreu um atentado dentro da favela do Paraisópolis em São Paulo, E ESTÁ BEM.

Houve troca de tiros entre os seguranças e os marginais.

Sinto informar mas o Lula acaba de perder mais um eleitor, um marginal foi morto. — Coronel Tadeu VOTE 10 e VOTE 22 (@CoronelTadeu) October 17, 2022