Presidente do PDT despeja elogios sobre Aécio Neves e deixa Ciro Gomes em saia justa

Candidato pedetista ao Planalto disse no último dia 8 que não pretendia ‘qualquer tipo de contato’ com o tucano, mas necessidade de palanque em Minas fez Carlos Lupi fechar acordo

Robson Mafra/AGIF/Estadão Conteúdo - 30/07/2022 Ciro Gomes ganhou palanque em Minas Gerais após acordo do PDT com o PSDB



Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, defendeu o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) com unhas e dentes durante a convenção do partido trabalhista em Minas Gerais, realizada no sábado, 30. O ex-ministro de Lula (Trabalho) é responsável por um acordo para apoiar as candidaturas tucanas de Marcus Pestana, ao governo do Estado, e Aécio, ao Senado. Desta maneira, Ciro Gomes ganha um palanque em solo mineiro, a despeito de o PSDB já ter sacramentado o apoio a Simone Tebet (MDB) em âmbito nacional. Satisfeito com a união, Lupi defendeu o parlamentar tucano e, durante a mesma fala, criticou Lula, de quem era próximo até 2018. “Eu sou amigo pessoal de Aécio Neves há mais de 30 anos. Sempre foi correto com a gente, fomos aliados dele em todas as eleições. Eu não tenho um ex-amigo, e o Aécio foi absolvido pela Justiça. Não é processo cancelado, quem não acredita na minha palavra é leigo. Inocentado. Entrem num negócio chamado ‘Google’ e investiguem isso”, declarou.

A defesa ferrenha cria uma saia justa para Ciro, que não queria se associar ao figurão tucano. Pelo menos foi o que o presidenciável do PDT expressou no último dia 8 de julho, via Twitter. “Há anos que não tenho qualquer tipo de contato com deputado Aécio Neves”, afirmou. “Nem pretendo ter.” Na convenção em que foi anunciado o apoio ao PSDB em Minas Gerais, Gomes nada falou. Já a vereadora Duda Salabert deixou clara sua contrariedade com a decisão. “O PDT não tem relação com o PT porque entendemos que é parte do problema. O sistema ‘PTucano’ é parte do problema. Se é parte, nos distanciemos do problema e busquemos uma nova política. O sistema ‘Pimentécio’que nos colocou nesta crise”, disse. Rifada da disputa pelo Senado após a aliança com o PSDB, Duda cogita não se candidatar a deputada federal: “Tenho até a semana que vem para tomar essa decisão”. Em 2020, ela se tornou a vereadora mais bem votada da história de Belo Horizonte.

Há anos que não tenho qualquer tipo de contato com deputado Aécio Neves. Nem pretendo ter. — Ciro Gomes (@cirogomes) July 8, 2022