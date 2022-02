Presidente do PSDB diz que sigla está aberta para discutir candidatura à Presidência com Cidadania, MDB e União Brasil

Em suas prévias, o partido escolher o governador de São Paulo, João Doria, como pré-candidato; legendas federadas terão que escolher um único postulante ao Palácio do Planalto

Reprodução/PSDB Bruno Araújo afirmou que o governador João Doria se coloca em 'igualdade' frente aos outros pré-candidatos



O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que os partidos que compõem federação ou coligação com a legenda estão abertos para discutir uma candidatura única à Presidência da República. O Cidadania aprovou no último sábado, 19, a federação com o PSDB. Os partidos ainda pretendem estender a aliança com o MDB e o União Brasil. O problema é que cada um desses partidos já lançou um pré-candidato ao Palácio do Planalto. O PSDB escolheu em suas prévias o governador de São Paulo, João Doria, como o nome da legenda para a corrida presencial. O Cidadania, por sua vez, anunciou o senador Alessandro Vieira. O MDB lançou senadora Simone Tebet como postulante ao cargo. Apenas o União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, não escolheu um nome.

Se a federação entre os partidos for aprovada, eles terão que construir, em conjunto, um novo estatuto e aceitar um único candidato a presidente. Araújo disse que o PSDB está aberto para dialogar com as outras legendas e que Doria se colocou “em igualdade” diante dos outros pré-candidatos. “As pré-candidaturas de cada legenda têm o respeito recíproco de todos os partidos que exercitam a discussão dentro de uma ampla Federação/Coligação que leve a uma candidatura única no nosso campo”, afirmou em nota à Jovem Pan. “Doria, Simone, Bivar, Alessandro… todos participam democraticamente dessa alternativa. O nosso, no PSDB, é João Doria e ele próprio tem de forma madura e respeitosa se colocado em igualdade nessa construção.”