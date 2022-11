PRF pede apoio da Força Nacional e da PF para desbloquear estradas

Organização também reforçou o efetivo nos estados com maior concentração de manifestações, com um aumento de 400% no número de agentes

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministério Público pediu que TCU investigue a PRF por suspeita de omissão no combate a bloqueios



Após ser questionada por órgãos de Justiça sobre as medidas adotadas para a liberação do bloqueio nas estradas do país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que solicitou o apoio da Polícia Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Além disso, a organização afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 1º, que reforçou o efetivo nos estados com maior concentração de manifestações, com um aumento de 400% no número de agentes. Até às 16h30 de terça-feira, 358 bloqueios já haviam sido desfeitos segundo a PRF. Santa Catarina conta com o maior número de intervenções, com 37 bloqueios. Amapá, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe não apresentaram ocorrências.