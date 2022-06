PSDB encaminha apoio à candidatura de Simone Tebet à presidência

Partido segue apostando na ‘terceira via’ após João Doria retirar sua candidatura

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet será a candidata do MDB para a presidência da República



O PSDB encaminhou na noite desta quarta, 8, o apoio à candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência da República nas eleições de 2022. O partido informou em suas redes sociais que será feita uma proposta para uma coligação com o MDB, a ser apreciado pela Executiva Nacional nesta quinta, 9. O PSDB tinha intenção de lançar a candidatura de João Doria ao Palácio do Planalto – o ex-governador de São Paulo venceu prévias internas contra o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Contudo, a candidatura de Doria não decolou nas pesquisas e ele enfrentava forte oposição interna na cúpula da legenda, como ele mesmo admitiu. Após a retirada da candidatura, algumas alas do PSDB defenderam que partido lançasse Leite como candidato, enquanto outras se voltaram para tentar fechar o apoio a Tebet. A senadora era vista como a principal opção da ‘Terceira Via’, o movimento do Centro político que visa derrotar Lula, do PT e Jair Bolsonaro, do PL, e rejeita apoiar Ciro Gomes, do PDT.