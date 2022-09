Quaest: Bolsonaro cresce no RJ e chega a 40% dos votos; Lula cai três pontos

Em provável segundo turno, atual presidente teria 45% de apoio dos eleitores fluminenses, ante 44% do petista

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva são os candidatos mais cotados para vencer a eleição presidencial no Brasil



O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), lidera as intenções de votos entre eleitores do Rio de Janeiro. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15. Segundo o levantamento, no cenário estimulado – quando os participantes recebem uma lista com os nomes dos concorrentes à Presidência – Bolsonaro tem 40% das intenções de voto, ante 36% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fica na segunda posição. Há um mês, ambos estavam numericamente empatados com 39% dos votos. Ainda no cenário estimulado, Ciro Gomes (PDT) pontua 8%, Simone Tebet (MDB) chega a 5% e Soraya Thronicke (União Brasil), 1%. Outros nomes aparecem como opções, mas não pontuaram. São eles: Luiz Felipe D’Avila (Novo); Sofia Manzano (PCB); Constituinte Eymael (DC); Padre Kelmon (PTB); Vera Lucia (PSTU) e Leonardo Péricles (UP). Brancos e nulos representam 4% dos participantes e indecisos, 6%.

O novo levantamento da Quaest também traz os resultados do cenário espontâneo, quando os entrevistados não recebem a lista de candidatos. Neste caso, a vantagem de Bolsonaro é ainda maior, sendo lembrado por 35% dos participantes. Lula é citado por 29%, Ciro por 3% e outros concorrentes também por 3% dos entrevistados. Brancos e nulos são 2% e indecisos, 28%. O último cenário testado pelo instituto é de um provável segundo turno entre Lula e Bolsonaro, principais concorrentes à Presidência. Na simulação, o atual presidente cresceu três pontos, passando de 42% de apoio na última pesquisa para 45%, enquanto o petista se manteve com 44% das intenções de votos. O resultado colocaria um empate técnico entre os concorrentes, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais. O levantamento da Quaest ouviu 1.500 pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro.