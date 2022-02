Randolfe desiste de disputar governo do Amapá e aceita compor campanha de Lula à Presidência 

Suplente de deputado federal Lucas Abrahão assumiu a pré-candidatura da Rede no Estado; senador defendeu a união de legendas

Senador entrou nos holofotes da política nacional com sua atuação na CPI da Covid-19



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta terça-feira, 22, que aceitou o convite de Lula (PT) para compor a campanha do petista à Presidência da República. Para isso, o parlamentar retirou a sua pré-candidatura ao governo do Amapá. “Há um mês, recebi o convite do presidente Lula para auxiliá-lo em sua campanha e acompanha-lo na mais importante terapia de nosso tempo: resgatar o nosso país do horror que vive. Reconstruir não somente a nossa nação destruída pelo ódio, mas sobretudo recuperar as relações de uma sociedade desesperançada”, disse o parlamentar em tribuna do Senado Federal

“Serei mais útil a todos os amapaenses aceitando o convite honroso formulado pelo ex-presidente Lula, neste momento, o principal líder das forças oposição deste país”, afirmou Randolfe. “Ao mesmo tempo, os meus esforços a partir agora serão também para manter a unidade dos partidos do campo democrático na minha terra. Para isso, humildemente, oferecemos o nome e a juventude de um companheiro de jornada, Lucas Abrahão, para me substitui na candidatura ao Governo do Amapá pelos partidos populares. Dialogarei, sem imposição e sem arrogância, com PSB, PT, PV, PCdoB, PSOL e MDB”, finalizou.

Em suas redes sociais, o suplente de deputado federal Lucas Abrahão agradeceu a confiança de Randolfe. “Aceito com honra e responsabilidade o desafio de ser pré-candidato ao Governo do Estado do Amapá, pedindo a Deus que conduza os nossos caminhos”, escreveu o pré-candidato. “Essa pré-candidatura é do povo. Nas próximas semanas vamos ouvir muita gente, escutar de forma ampla aos anseios dos amapaenses, buscando construir soluções junto c quem tem sentido na pele os graves problemas de nosso estado. Com uma verdadeira mudança o Amapá vai voltar a sorrir”, celebrou o político.