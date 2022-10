Relatório detalhado de que rádios deixaram de exibir inserções de Bolsonaro é entregue ao TSE

Documento foi solicitado pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes

Divulgação/TSE TSE recebeu nesta terça-feira, 25, relatório detalhado da denúncia da campanha de Bolsonaro



Um relatório com detalhes da denúncia de que rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), feito pela campanha do candidato à reeleição, foi entregue nesta terça-feira, 25, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento foi solicitado pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. A acusação foi feita nesta segunda-feira, 24. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, uma empresa de auditoria contratada pela campanha verificou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve pelo menos 154 mil inserções a mais em relação a Bolsonaro. No relatório apresentado nesta terça-feira, a campanha do presidente detalha as rádios e os horários das inserções. Agora, o TSE vai analisar o documento, além de verificar se vai ou não suspender as inserções da campanha de Lula no rádio.