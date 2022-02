Republicanos anunciam filiação do vice-presidente Hamilton Mourão

General deve disputar uma vaga ao Senado Federal pelo Estado do Rio Grande do Sul; solenidade acontecerá em 16 de março

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente era filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)



O Republicanos anunciou na tarde desta quinta-feira, 24, a filiação do vice-presidente Hamilton Mourão ao partido. O general deve disputar uma vaga ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. A possibilidade de Mourão disputar uma vaga à Casa foi adiantada pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. A solenidade de filiação será realizada em 16 de março, às 18h, na Sede Nacional do partido, em Brasília. Segundo a legenda, “a chegada do general Hamilton Mourão representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro”. A nota foi assinada pelo presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira, e o presidente do Republicanos no Rio Grande do Sul, deputado federal Carlos Gomes. O vice-presidente era filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).