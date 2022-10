Segundo turno das eleições registra filas menores, diz presidente do TRE-SP

Paulo Galizia informou que o fluxo de votação está bem mais rápido que no primeiro turno devido às medidas que foram tomadas

FILIPE BARBOSA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dilas no segundo turno em São Paulo ficam estão menores que no dia 2 de outubro



Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), informou em entrevista coletiva que a fila para votar esta menor do que as registradas no primeiro turno. “As filas estão bem inferiores, o fluxo de votação está bem mais rápido, pelas medidas que foram tomadas e pelas características desta eleição no segundo turno, com apenas dois cargos em disputa”, afirmou. Ele também lembrou que a experiência dos mesários e eleitores no primeiro turno também contribui para que o fluxo seja mais veloz. “Tanto o eleitor quanto o mesário já estão treinados. O eleitor às vezes tinha dificuldade de localizar o seu local de votação, agora já vai direto. Tudo que se faz pela segunda vez se dá com uma maior perfeição”. O desembargador também ressaltou que, até o momento, não houve nenhuma intercorrência grave e que tudo está saindo transcorrendo normalmente, nem mesmo a falta de luz ocasionada por causa das fortes chuvas registradas no estado, não causou nenhum prejuízo à votação, pois as urnas eletrônicas têm bateria suficiente para funcionar durante todo o período da eleição. Pela manhã, o presidente do TRE-SP também visitou o Centro Cultural São Paulo e a Unip Paraíso, locais onde está ocorrendo o Teste de Integridade das urnas eletrônicas, e constatou que tudo está ocorrendo dentro da esperado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, acompanhou a visita, além de outras autoridades. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, são 101 mil locais de votação para receber 34,6 milhões de eleitores. O último boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, às 12h30, informa que foram substituídas 408 urnas eletrônicas em todo o Estado. O número corresponde a 0,35% do total de 115.510 aparelhos.