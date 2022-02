Sem Alckmin, Haddad lidera em todos os cenários em São Paulo, diz Ipespe

Petista e o ex-governador empatam com 20% das intenções de voto; sem o possível vice de Lula no páreo, o ex-prefeito bate todos os adversários

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/12/2021 Fernando Haddad empata com Geraldo Alckmin e lidera nos demais cenários em que é citado



A última pesquisa realizada pelo Ipespe e divulgada nesta sexta-feira, 18, mostra um empate entre o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) na disputa pelo governo do Estado de São Paulo, ambos com 20% das intenções de voto. Sem Alckmin, o petista vence os adversários em todos os cenários. Na pesquisa estimulada, quando o próprio entrevistador apresenta os nomes, Alckmin e Haddad empatam com 20%. Márcio França (PSB) aparece com 12%, seguido de Guilherme Boulos (PSOL), com 10%. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido) soma 7%. O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem 3%. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (Brasil 35) recebe apenas 2%; o deputado federal Vinícius Poit (Novo), 1%. Outros 19% não votariam em nenhum, branco ou nulo, enquanto 6% não souberam responder. Esse é primeiro cenário, no entanto, é pouco possível. Isso porque Alckmin é cotado para ser o vice de Lula na disputa à Presidência da República.

Em um segundo cenário, sem o ex-governador, Haddad lidera com 28%. Segundo colocado, Márcio França tem 18%. Boulos, por sua vez, alcança 11% dos votos; Tarcísio de Freitas, 10%. Rodrigo Garcia aparece em último, com 5%. Entre os entrevistados, 24% votariam em nenhum, branco ou nulo; 4% não sabem ou não responderam O PT de Haddad e PSB de França negociam uma federação partidária para as eleições de 2022. Os partidos se encontram em um imbróglio já que não querem abrir mão do seu candidato ao Palácio do Planalto. Por isso, a Ipespe apresentou um cenário sem Haddad. Nesse caso, França aparece na frente com 31%. Tarcísio de Fretas tem 15% das intenções de voto. Garcia obtém apenas 5%. Nenhum, brancos e nulos somam 40% frente a 8% que não souberam responder. O último cenário troca o nome de Márcio França pelo de Haddad. O petista sai na dianteira com 33%. Logo atrás vem Tarcísio de Freitas com 16%, sua melhor performance. Rodrigo Garcia fica com 7%. Nesse cenário, 39% dos eleitores votariam em nenhum, nulo ou branco; 6% não responderam.

A pesquisa foi realizada entre 14 e 16 de fevereiro de 2022. Com 1.000 entrevistados paulistas, amostra representativa do eleitorado do estado de São Paulo, de 16 anos e mais; com cotas de sexo, idade e localidade; e controle de instrução e renda. As entrevistas foram telefônicas através do Sistema CATI IPESPE. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.