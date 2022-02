Sem candidatos, Bolsonaro defende nome de Datena ao Senado por São Paulo

Sugestão de um apoio do presidente à postulação do apresentador não agradou os apoiadores; chapa de Tarcísio de Freitas no Estado está aberta

Facebook/Jair Bolsonaro Apresentador Datena já confessou que cogita se candidatar ao Senado Federal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na noite de terça-feira, 22, que conversou com o apresentador Datena sobre a possibilidade dele disputar ao Senado por São Paulo. O chefe do Executivo está sem quadro para compor a chapa de Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo do Estado. O presidente sondou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para a vaga. Inicialmente, Faria concorreria ao Senado pelo Rio Grande do Norte, mas ele e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho disputavam o apoio de Bolsonaro no local. Para pôr fim à questão, o ministro das Comunicações informou que abriu mão de sua postulação e que continuará à frente da pasta até a entrega do 5G nas capitais. Durante a coletiva de imprensa, Faria revelou que, após comunicar o presidente de sua decisão, foi sondado sobre a possibilidade de concorrer por São Paulo, mas informou que declinou da proposta.

Sem opção no Estado, Bolsonaro encontrou uma solução em Datena, que já deixou claro sua vontade de entrar para a política. “Não ia falar, mas já conversei com o Datena. Eu sei que todo mundo tem crítica a um candidato ou outro. Você não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar também”, afirmou o presidente Bolsonaro a apoiadores, que mostraram resistência ao nome do apresentador. O presidente foi questionado sobre as críticas que já recebeu de Datena e sobre uma inclinação do jornalista a apoiar João Doria (PSDB) na disputa. “Você não pode procurar santo. Não tem santo. As pessoas mudam. Eu já mudei”, defendeu o presidente. “Não adianta, você tem que ter um nome competitivo. Eu acho que o Datena tem potencial para chegar. Se você colocar um não competitivo, outra pessoa vai levar”, justificou Bolsonaro.