Tabelas e mapa: Confira aqui os resultados das eleições de 2022 para presidente, governadores, senadores e deputados

TSE promete divulgar ainda neste domingo os participantes do segundo turno e quem venceu por antecipação

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de eleitores em escola de Belo Horizonte



Cerca de 156 mil eleitores foram às urnas neste domingo, 2, para eleger o novo presidente da República, os governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal, além de deputados federais, deputados estaduais e senadores. Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) são os principais concorrentes na disputa pelo Palácio do Planalto. Para acompanhar em tempo real a apuração para a Presidência, clique AQUI. Se deseja saber como está a disputa para governador em seu Estado, clique AQUI e selecione a Unidade Federativa. Para seguir minuto a minuto a nova formação da Câmara dos Deputados, clique AQUI. E veja AQUI como está a apuração para deputado estadual em cada Estado. Em uma votação marcada pelas longas filas, as urnas foram fechadas após as 17h. O TSE promete divulgar ainda hoje os resultados do primeiro turno.

Confira os resultados do primeiro turno das eleições