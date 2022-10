Tabelas e mapa: Confira aqui os resultados do segundo turno das eleições de 2022 para presidente e governadores

TSE promete divulgar ainda neste domingo quem vai presidir o país a partir de 1º de janeiro

EVARISTO SA/AFP Apoiadores de Jair Bolsonaro e de Lula se encontram em Brasília



O Brasil realizou neste domingo, 30, o segundo turno das eleições para eleger o novo presidente da República e os governadores dos 12 Estados onde a disputa não foi encerrada no último dia 2. Em eleição acirrada, Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem à cadeira do Palácio do Planalto para os próximos quatro anos. Para acompanhar em tempo real a apuração para a Presidência, clique AQUI. Se deseja saber como está a disputa para governador em seu Estado, clique AQUI e selecione a Unidade Federativa. O TSE promete divulgar ainda hoje os resultados do primeiro turno.